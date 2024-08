MSI szykuje monitor idealny. Lada moment trafi na rynek

Tajwańczycy planują premierę nowego monitora OLED podczas targów Gamescom 2024. Znamy już jego pełną specyfikację oraz sugerowaną cenę, tanio nie będzie.

Lada moment rozpocznie się największe w Europie święto graczy, czyli Gamescom 2024. Wydarzenie ma się odbywać w terminie 21 – 25 sierpnia w niemieckiej Kolonii. Zobaczymy tam tradycyjnie twórców gier z całego świata, ale w tym roku nie zabraknie też dużych producentów sprzętu komputerowego.

Sugerowana cena ma wynosić około 5969 złotych

Swoją obecność zapowiedział tajwański gigant, czyli firma MSI. Ma ona pokazać nowe płyty główne (również LGA 1851), monitory, obudowy, zasilacze i chłodzenia z serii MAG, MEG i MPG. Wszystko zaprezentwoane zostanie dzień przed imprezą, czyli 20 sierpnia. Ale specyfikacja jednego ze sprzętów trafiła już do sieci.

MSI MPG 321CURX to 31,5-calowy, zakrzywiony (1700R) monitor dla graczy. Mamy tutaj do czynienia z matrycą QD-OLED 3. generacji od Samsunga, która oferuje rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, częstotliwość odświeżania do 240 Hz oraz czas reakcji 0,03 ms (GtG). Szczytowa jasność wynosi do 1000 cd/m2.

Model ten może pochwalić się dobrym odzwierciedleniem kolorów - 138% dla palety sRGB, 99% dla DCI-P3 oraz 98% dla Adobe RGB. Nie zabrakło obsługi materiałów HDR, co potwierdza certyfikat VESA DisplayHDR 400. Graczy ucieszy jednak bardziej obsługa technologii synchronizacji obrazu VESA Adaptive-Sync.

Panel I/O zaoferuje nam dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4 oraz złącze USB typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkiego ładowania. Nie zabraknie też przełącznika KVM, złącza portu słuchawkowego i koncentratora USB. Podstawa ma regulację wysokości i nachylenia, ale nie dostajemy funkcji PIVOT.

Sugerowana cena MSI MPG 321CURX ma wynosić podobno 1399 euro, a więc aż 5969 złotych. Premiera nastąpi na targach Gamescom 2024, a do polskich sklepów trafi chwilę później.

Źródło zdjęć: MSI, TFT Central

Źródło tekstu: TFT Centra, oprac. własne