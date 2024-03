MSI ma nowy, szybki monitor 4K dla graczy

Lada moment do sprzedaży trafi nowy monitor gamingowy od MSI. Tym razem mowa o płaskiej propozycji 27" skierowanej do fanów dynamicznych tytułów sieciowych.

Chociaż peryferia takie jak myszka, klawiatura, głośniki bądź słuchawki oraz monitor nie mają wpływu na wydajność w grach i programach, to jednoznacznie zwiększają komfort obcowania z komputerem. To właśnie dlatego na rynku można wyróżnić dwa główne typy sprzętu - dedykowany do pracy oraz gamingowy.

Nowy monitor MSI kusi matrycą Rapid IPS 4K 160 Hz

MSI poinformowało właśnie o rozszerzeniu swojej oferty monitorów 4K skierowanych do graczy. Najnowsza jednostka stworzona została z myślą o dynamicznych tytułach sieciowych, ale i dobrej jakości obrazu.

MSI MPG 274URF QD to płaski, 27-calowy monitor z matrycą typu Rapid IPS i technologią Quantum Dot. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 3840 x 2160 pikseli, częstotliwością odświeżania do 160 Hz oraz czasem reakcji (GtG) na poziomie 0,5 ms. Kontrast wynosi 1000:1, a typowa jasność 400 cd/m2.

Warto wspomnieć o wsparciu technologi synchronizacji obrazu VESA Adaptive Sync oraz obsłudze materiałów HDR. Panel I/O wyposażono w dwa złącza HDMI 2.1, jedno DisplayPort 1.4, USB typu C z funkcją szybkiego ładowania do 65 W i przesyłania obrazu, dwa klasyczne USB 2.0 oraz port słuchawkowy.

MSI MPG 274URF QD trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Brak jest szczegółów na temat ceny w Polsce, ale patrząc na specyfikację i znając ofertę Tajwańczyków należy zakładać, że tanio nie będzie.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne