Porsche i AOC nawiązują współpracę tworząc wyjątkowy monitor

Lubisz wyróżniać z tłumu? Szukasz nowoczesnego monitora o dobrej specyfikacji? W takim razie warto zainteresować się modelem AOC Agon Pro PD32M Porsche Design z matrycą mini LED oferującą częstotliwość 4K i wiele innych dodatków.

Jeszcze dwadzieścia lat temu większość komputerów wyglądała tak samo - kremowa obudowa i zielony laminat płyty głównej czy karty graficznej. Dopiero później na rynku pojawił się większy wybór części, a konsumenci zaczęli zwracać uwagę nie tylko na wydajność i cenę, ale również wygląd zestawu komputerowego.

Owoc współpracy AOC i Porsche Design jest dość drogi

Obecnie w sprzedaży są sprzęty w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Okno z hartowanego szkła i podświetlenie RGB LED to codzienność. Wybrani producenci oferują jednak produkty designerskie, która mają wręcz ozdabiać mieszkanie. Jednym z nich jest najnowszy monitor AOC z serii Agon Pro, który zaprojektowano we współpracy ze studiem Porsche Design założonym w 1972 roku przez F. A. Porsche.

AOC Agon Pro PD32M Porsche Design to 32-calowy monitor oparty na płaskiej matrycy typu mini LED. Oferuje on rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania 144 Hz i czas reakcji 1 ms. Prócz tego nie zabrakło standardu DisplayHDR 1400 z jasnością szczytową do 1600 nitów oraz pokrycia palety barw DCI-P3 w 97%.

To jednak nie koniec dodatków - otrzymujemy tutaj dwa wbudowane głośniki 8 W z certyfikatem DTS; technologię Light FX (podświetlenie ARGB LED z tyłu monitora), bezprzewodowy pilot, wysuwany uchwyt na słuchawki czy obsługę technologii synchronizacji obrazu Adaptive Sync.

Panel I/O jest dość rozbudowany i gości dwa HDMI 2.1, jedno DisplayPort 1.4, cztery USB 3.2 Gen 2 (jedno z funkcja szybkiego ładowania) typu A, jedno USB typu C oraz złącze słuchawkowe.

AOC Agon Pro PD32M Porsche Design dostępny jest już w przedsprzedaży w cenie 1799 dolarów, czyli około 7715 złotych. Tym samym - jak większość sprzętów projektowanych przez to studio - będzie produktem dla wybranych. Monitor można już zamawiać w przedsprzedaży, wysyłka nastąpi 15 czerwca 2022 roku.

Zobacz: Nowa karta graficzna AMD będzie droższa i słabsza

Zobacz: Przenośne, wydajne nośniki SSD dla Twojego komputera lub konsoli

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Porsche Design, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne