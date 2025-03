Minisforum AI X1 Pro, czyli miniaturowe PC z AMD na pokładzie

Minisforum, znany producent komputerów klasy Mini PC, wprowadził do swojej oferty najnowszy model AI X1 Pro. Został on wyposażony w wydajny układ AMD Ryzen AI 9 HX 370 oferujący 12 rdzeni oraz 24 wątki, a dopełnia to układ graficzny AMD Radeon 890M. Dzięki temu sprzęt ten sprawdzi się zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i w grach, zachowując przy tym kompaktowe wymiary i oszczędzając miejsce na biurku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wydajność jak stacjonarny PC, ale w kieszonkowym formacie

Minisforum AI X1 Pro wyróżnia się srebrną, minimalistyczną obudową o wymiarach 195 × 195 × 42,5 mm i masie 1,5 kg, co czyni go mniejszym od wielu standardowych konsol. System można wyposażyć w nawet 96 GB pamięci LPDDR5X (5600 MT/s), a w obudowie znalazło się też miejsce na dwa gniazda M.2 2280, obsługujące SSD o łącznej pojemności do 4 TB. Komputer został też wyposażony w podwójne mikrofony z redukcją szumów, wbudowane głośniki oraz asystenta Copilot AI.

Producent zapewnia nam szerokie możliwości komunikacyjne, w tym obsługę Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Wśród dostępnych złączy znajdziemy m.in. USB 3.2 Gen 2, USB 4 (PD do 100 W), HDMI 2.1, DP 2.0 oraz gniazdo 3,5 mm, czytnik kart SD i OCulink do podłączania zewnętrznych kart graficznych.