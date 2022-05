Microsoft potwierdza: pracujemy nad nowym Xboxem

Microsoft potwierdza, że pracuje nad nowym urządzeniem o kodowej nazwie Xbox Keystone. Nie będzie to konsola w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.

Microsoft potwierdził, że pracuje nad nowym Xboxem. Urządzenie otrzymało kodową nazwę Keystone i nie będzie tym, czego można spodziewać się po tradycyjnej konsoli.

Nowy Xbox Keystone

Plotki na temat Xbox Keystone po raz pierwszy pojawiły się w marcu, kiedy to informacja o urządzeniu pojawiła się w kodzie systemu operacyjnego Xboxa. Teraz już wiemy, że urządzenie rzeczywiście powstaje. Potwierdził to sam Microsoft, dodają jednocześnie, że na ten moment nie ma nic do pokazania.

Czym będzie Xbox Keystone? Ma to być niewielki gadżet w formie sticka lub przystawki do telewizora, który pozwoli na uruchamianie gier w chmurze Xbox Cloud Gaming. W skrócie — taki Chromecast, tylko z logo Xbox.

Phil Spencer, szef Xboxa, zapowiadał podobne urządzenie już w 2020 roku. Wtedy mówił, że mogą stworzyć prostą przystawkę do grania w chmurze. Urządzenie ma być tanie i prawdopodobnie pozwali na korzystanie z aplikacji multimedialnych pokroju Netflixa, HBO Max lub Disney+.

Ewentualna data premiery nie jest jeszcze znana, ale skoro Microsoft nie jest gotowy na choćby niewielką zapowiedź, to urządzenia raczej nie powinniśmy spodziewać się w tym roku.

