Microsoft Surface taniej w lutym. Promocja trwa do Walentynek

Microsoft przypomina o aktualnej promocji, w której do Walentynek taniej można kupić urządzenia z linii Surface. Zaoszczędzić można do 20% ich normalnej ceny.

Tylko do 14 lutego 2021 roku urządzenia z linii Microsoft Surface można kupić nawet o 20% taniej. Oferta jest skierowana do osób, które poszukują wydajnego i wszechstronnego urządzenia do pracy i rozrywki, a przy tym cenią sobie minimalizm, prosty design, mobilność i płynną pracę w ekosystemie Microsoft365. Teraz jest świetna okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym.

Aktualne promocje obejmują następujące urządzenia:

Surface Pro 7 + klawiatura Type Cover - taniej o 20%,

Surface Pro X + klawiatura Type Cover - taniej o 20%,

Surface Laptop 3 (13,5’’) - taniej o 15%,

Surface Book 3 - taniej o 15%,

Surface Laptop Go - rabat do 10%.

Z oferty można skorzystać w sieciach Euro RTV AGD, Media Market, x-kom, Media Expert i Komputronik.

Źródło tekstu: Microsoft