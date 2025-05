Media Expert znów to robi. Ten świetny produkt marki PHILIPS kupisz dziś niemal o połowę taniej

Mowa tu o słuchawkach nausznych PHILIPS TAUH202BK/00 . Tu warto podkreślić, że już od początku mówimy tu o produkcie atrakcyjnym cenowo. A to dlatego, że są one wycenione na 129,99 zł. Jednak w dzisiejszej promocji mogą one być Wasze za jedyne 69 złotych .

PHILIPS TAUH202BK/00

Jak słuchawki nauszne oferują one znacznie lepszą jakość dźwięku, niż podobnie wycenione słuchawki douszne. Wszystko dzięki znacznie większym, 32-milimetrowym przetwornikom. Można więc liczyć na to, że grają one naprawdę dobrze. Na pochwałę zasługuje także bateria, która wytrzymuje do 15 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. Nie ma więc zbytnio szans, aby nie dotrwała ona do wieczora. Co więcej, producent rozwiązał tu także największą wadę słuchawek nausznych: ich ograniczoną mobilność. Te składają się niemal na płasko i na równi z pałąkiem. W ten sposób zajmują bardzo mało miejsca w torbie, czy plecaku. A wszystko to za jedyne 69 zł.