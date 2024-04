Chińczycy pokazali potwory. Te laptopy zwalaj z nóg

Chińska marka Mechrevo pokazała nowe laptopy dla graczy, które powodują opad szczęki. Wyróżnia je nietypowe rozwiązanie.

Powiedzenie, że coś jest chińskie, powoli przestaje być utożsamiane z niską jakością. Wiele produktów z Państwa Środka może dzisiaj konkurować z największymi firmami świata, także pod kątem technologii. Ma nadzieję, że podobnie jest z nowymi, gamingowymi laptopami firmy Mechrevo, bo na papierze zapowiadają się rewelacyjnie.

Gamingowe laptopy prosto z Chin

Marka Mechrevo zaprezentowała dwa nowe modele laptopów dla graczy. To Kuangshi 16 Super oraz Yanshi 16 Super Supreme. W obu przypadkach zastosowano bardzo wydajny, 24-rdzeniowy procesor Intel Core i9-14900HX z taktowanie boost na poziomie aż 5,8 GHz.

Do tego oferują po 32 i 64 GB pamięci RAM oraz 1 lub 2 TB miejsca na dysku. Z kolei za wrażenia graficzne odpowiadają układy GeForce RTX 4080 oraz RTX 4090. Ekrany z kolei zbudowane są z 16-calowych matryc o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli, odświeżaniu 240 Hz i 100-procentowym pokryciu palety barw sRGB. Nie brakuje też Thunderbolt 4 i HDMI 2.1.

Już sama specyfikacja pokazuje, że mamy do czynienia z naprawdę mocarnymi konstrukcjami. Jednak na tle konkurenci wyróżnia je zastosowany system chłodzenia. O odpowiednią temperaturę dba bowiem specjalny, zewnętrzny radiator. Dzięki niemu podzespoły jeszcze skuteczniej chłodzone są za pomocą cieczy, co powinno przełożyć się na wysoką kulturę pracy. Jeśli radiatora nie chcemy podłączać, to wtedy laptopy korzystają z tradycyjnych wentylatorów, schowanych na spodzie obudowy.

Ile to kosztuje? Za model z 32 GB pamięci RAM i grafiką RTX 4080 zapłacimy równowartość około 8400 zł. Lepszy wariant to już wydatek rzędu 11200 zł. Całkiem sporo, ale w końcu mówimy o topowej wydajności wśród laptopów dla graczy.

