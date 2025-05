Masz starego laptopa? Wystarczy tylko 89 zł, żeby dać mu drugie, lepsze życie

Transcend 225S

Jest to nośnik z interfejsem SATA w rozmiarze 2,5-cala, czyli typowym dla laptopów. Może on pochwalić się pojemnością 256 GB i transferami na poziomie 500 MB/s dla odczytu i 350 MB/s dla zapisu. I owszem, w porównaniu do współczesnych SSD pod NVMe są to śmiesznie niskie transfery. Jednak z perspektywy starego laptopa i tak mówimy o prędkościach niemal nieosiągalnych. Sama zmiana nośnika sprawi, że zarówno system, jak i aplikacje uruchomią się znacznie szybciej. Oczywiście kolejnym krokiem będzie dołożenie RAM do maksymalnej wartości, oraz o ile to możliwe, wymiana procesora na najwydajniejszy, jaki jest wspierany przez naszego laptopa. Dokładnie tak: dawniej w laptopach można było wymienić procesor, a czasami nawet kartę graficzną. Jednak to dysk jest tu najważniejszy pod względem poprawy działania sprzętu, a ten konkretny kupicie za jedyne 89 zł.