Lamzu prezentuje magnetyczne klawiatury 8K dla wymagających

Sugerowana cena to 929 złotych

Lamzu JET75 to przewodowa klawiatura typu 75% o wymiarach 348 x 133 x 42 milimetrów i masie 1290 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową obudową oraz nakładkami z PBT .Całość dopełnia panel kontrolny po lewej stronie, który zawiera potencjometr od regulacji głośności, przełącznik trybów pracy oraz trzy programowalne przyciski funkcyjne.

Zastosowane przełączniki to Gateron Jade, oparte na Zjawisku Halla. Wymagana siła aktywacji wynosi 30 gramów, a deklarowana żywotność to 100 milionów kliknięć. Użytkownik samemu ustala punkt aktywacji - od 0,2 do 1,6 mm - wybierając czy wystarczy lekkie muśnięcie, czy całkowite wciśnięcie klawisza. Znane jest to jako technologia Rapid Trigger.