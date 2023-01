Nowy Mac mini oficjalnie. To najtańszy komputer Apple od lat

Nowy Mac mini będzie dostępny w cenie 599 dol. W Polsce obniżkę zeżre niestety niekorzystny przelicznik, ale to wciąż jeden z najtańszych komputerów Apple w historii.

Zgodnie z zapowiedziami zagranicznych mediów, Apple w końcu wprowadza do sprzedaży nowe wersje komputera Mac mini. Dokładniej rzecz ujmując, trafią one do sklepów 24 stycznia, ale już teraz możemy poznać dokładne specyfikacje i ceny.

Jeśli ktoś liczył na rewolucję, to raczej będzie zawiedziony, bo Mac mini 2023 to wypisz, wymaluj kopia poprzednika z roku 2020. Rzecz polega na tym, że procesor Apple M1 wymieniono na aktualny M2. W dodatku tym razem z alternatywą w postaci jeszcze szybszego wariantu M2 Pro jako jedna z opcji.

Mac mini M2 (2023) – specyfikacje i ceny

Mac mini z czipem M2 na dobrą sprawę nie wymaga dłuższego przedstawienia. Pomijając wspomniany już procesor, za czym idzie też możliwość instalacji do 24 GB pamięci operacyjnej, dodajmy, po stronie nowości komputer oferuje wyłącznie Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.

Inaczej jest z wersją M2 Pro, która – prócz ekstra wydajności i do 32 GB pamięci – zapewnia dwa dodatkowe porty Thunderbolt 4 / USB-C. Tym samym wchodzi na rewiry wydanego w ubiegłym roku Maca Studio, choć tylko częściowo, wciąż cechując się uboższym m.in. o czytnik SDXC panelem złączy.

Co powinno ucieszyć fanów miniaturki, to ceny, które, mimo niedawnej waloryzacji u Apple, plasują się na naprawdę przyzwoitym poziomie. Model podstawowy, wyposażony w 8 GB RAM i 256-gigabajtowy SSD, to wydatek rzędu 3499 zł.

Rzecz jasna, za wersję z topowym M2 Pro w konfiguracji 16/512 trzeba dopłacić, i to słono, bo jej cena wynosi 7499 zł. Mimo wszystko – zważywszy na to, że w tym przypadku mówimy o sprzęcie klasy profesjonalnej – cennik wydaje się nadspodziewanie przyswajalny.

