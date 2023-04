Logitech Zone Learn. Zadbaj o edukację swoich dzieci

Logitech prezentuje model słuchawek stworzony specjalnie z myślą o uczniach, nauczycielach i nauce zdalnej. Czy to w ogóle ma prawo się udać?

Mieliśmy już słuchawki dla graczy, dla audiofilów, dla pracowników zdalnych więc dlaczego nie możemy mieć słuchawek dla uczniów? Najwidoczniej taka myśl przyświecała firmie Logitech, gdy postanowiła zaprojektować sprzęt audio do nauki zdalnej.

Logitech Zone Learn - słuchawki dla uczniów

Zone Learn zostały zaprojektowane w taki sposób, by odpowiadały potrzebom najmłodszych. Producent przede wszystkim zwraca uwagę na ich wytrzymałość. Dodatkowo w zestawie jest pakiet wymiennych wkładek dousznych i kabli, tak by każdy i na każdym urządzeniu mógł z nich skorzystać. Słuchawki łączą się w trybie plug-and-play za pomocą AUX 3,5 mm, USB-A i USB-C.

Zamiast do muzyki, sterowniki audio są dostrojone do czystości głosu i zostały zoptymalizowane do cyfrowych scenariuszy nauczania, takich jak aktywne lekcje. Urządzenie jest idealne m.in. dla uczących się języków za pomocą aplikacji edukacyjnych.

Dostępne są dwa rodzaje konstrukcji: douszny dla większej izolacji od hałasu i nauszny dla zrównoważonej izolacji i świadomości zewnętrznej. Sztywny, chowany mikrofon na wysięgniku zestawu słuchawkowego można obracać w obszarze 120 stopni, co umożliwia bezproblemowe przejście do lekcji opartych na aktywnym mówieniu.

Co ciekawe, w trosce o zdrowie najmłodszych Logitech zadbał, by Zone Learn były w 100% wolne od PVC, lotnych związków organicznych i farb. Co więcej, 22% plastikowych części zestawu słuchawkowego zostało wykonanych z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Na razie nie podano jeszcze polskiej ceny, lecz urządzenie jest dostępne na oficjalnej stronie producenta za 49,95 euro.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne