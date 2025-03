Lidl z mocnym uderzeniem na początek wiosny. Taka oferta tylko dziś

Lidl w pierwszy dzień wiosny chce nas pobudzić do działania. I to jak! Taka oferta z pewnością nie przejdzie bez echa. W dniu 21 marca 2025 zakupimy młotowiertarkę udarową marki Parkside za jedyne 129 złotych. Cena regularna urządzenia to 199 złotych. I jak to w przypadku urządzeń tej marki bywa, lepiej się pospieszyć, bowiem znikają one dość szybko ze sklepowych półek. Trudno się jednak dziwić, to sprzęt bardzo dobrze oceniany przez użytkowników. Zatem jest to urządzenie, na które warto zwrócić uwagę, jeśli akurat rozglądamy się za tego typu narzędziem. Jedno jest pewne - przyda się w każdym warsztacie, do obróbki różnego rodzaju materiałów - od betonu do drewna.