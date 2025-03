Lidl z niesamowicie precyzyjną ofertą. Tak dobra cena tylko dzisiaj

Dobry laser ze złym statywem. Kupiłem laser jako malarz, a teraz używam go na klatce schodowej, jestem bardzo zadowolony z lasera, ponieważ wykonuje dobrą i precyzyjną pracę. Jedyne, co nie przemawia za produktem, to statyw, on wymaga ulepszenia. Mała uwaga do następnego modelu lasera, należałoby zainstalować wskaźnik baterii, a jeśli w pewnym momencie miałby być laser systemowy 12 V, byłoby to również fajne.

