Lidl z nowością. Będzie głośno. Dosłownie

Lidl Polska wprowadza do swojej oferty nowość, z której mogą być zadowoleni miłośnicy mobilnej muzyki. To głośnik bezprzewodowy SilverCrest, któremu nie jest straszne zachlapanie, a na baterii gra nawet 27 godzin.

Od 17 stycznia 2022 roku w sklepach sieci Lidl oraz na stronie lidl.pl będzie można kupić bezprzewodowe głośniki Bluetooth marki SilverCrest. Urządzenia te będą dostępne w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym. Ich obudowa jest odporna na działanie wody, zgodnie z normą IPX6.

Małe rozmiary i nawet 27 godzin odtwarzania muzyki na baterii (przy średniej głośności) sprawiają, że głośnik można wykorzystać zarówno w domu, na przykład do rozkręcenia karnawałowych spotkać w zaciszu własnych czterech ścian, jak i podczas wyjazdów. Sprzęt ten przyda się również podczas letniego plażowania nad wodą.

Głośnik Bluetooth, który wchodzi do Lidla, pozwala oddalić się od źródła muzyki na odległość do 10 metrów. Taki zasięg połączenia Bluetooth deklaruje producent. W zestawie z urządzeniem znajdziemy przewód microUSB do ładowania baterii zamontowanej w głośniku oraz kabel AUX. Produkt kosztuje 149 zł i jest objęty trzyletnią gwarancją.

Źródło zdjęć: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Lidl

Źródło tekstu: Lidl