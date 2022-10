Lidl znowu to zrobił. Thermomix nie ma czego szukać

Popularny Lidlomix ponownie w sprzedaży. Rywal Thermomiksa będzie dostępny w atrakcyjnej cenie.

Jednym Lidl kojarzy się z codziennymi zakupami spożywczymi, innym z robotem Monsieur Cusine, czyli popularnym "Lidlomiksem". Już niedługo ponownie będziecie mieli okazję kupić ten praktyczny gadżet i to w bardzo atrakcyjnej cenie.

Monsieur Cuisine Connect do kupienia online

Od 31 października 2022 do sprzedaży wraca Monsieur Cuisine Connect. To zaawansowany robot kuchenny o mocy 1100 W, wyposażony w łączność Wi-Fi oraz ekran dotykowy o przekątnej 7".

Sporym atutem Lidlomiksów na tle konkurencyjnych rozwiązań jest darmowa baza przepisów, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem aplikacji na smartfona. Jest to usługa bezpłatna, która nie wymaga opłacania dodatkowego abonamentu, tak jak ma to miejsce np. w przypadku Thermomiksa.

Urządzenie będzie można kupić wyłącznie w sklepie internetowym. Jego cena to 1899 zł. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem, warto ustawić sobie przypomnienie w kalendarzu - do tej pory roboty Monsieur Cuisine rozchodziły się jak na pniu i prawdopodobnie tak samo będzie tym razem.

