Lidl dawno tak nie kusił majsterkowiczów. Świetny sprzęt 60 zł taniej

Ta przecinarka do płyt kartonowo-gipsowych jest dobra do prac związanych z majsterkowaniem. W zestawie znajdują się dwa pojemniki - na wiertła tnące 3,2 i 6,3 mm. Metalowy ogranicznik głębokości jest wykonany z grubej płaskiej stali i ma stabilność. Dobrze, że można go regulować i mocować za pomocą śruby radełkowanej. Plastikowa dysza do odsysania pyłu jest również dobra i może być używana jako ogranicznik głębokości. Jest również regulowany. Podsumowując, kolejny udany produkt firmy PARKSIDE.

