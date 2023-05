Lidl z przydatną nowością, niestety nie dla Polaków

Lidl wprowadzi do swojej oferty nowy produkt, lecz nie trafi on początkowo do wszystkich sklepów. Najpierw balkonowe panele słoneczne trafią do klientów z Niemiec.

Lidl poszerza swoją ofertę o nowy produkt, który przynajmniej początkowo będzie dostępny wyłącznie w Niemczech. Chodzi tu o serię paneli słonecznych marki Parkside do zamontowania na balkonie. Jest to szczególnie koszystne rozwiązanie, gdy balkon znajduje się po bardziej słonecznej stronie budynku.

Panele słoneczne w Lidlu

Już od 17 maja w niemieckich sklepach Lidla będzie możliwość kupienia paneli słonecznych 150 W do montażu na balkonie. Do kupna będzie dostępny również mikroinwerter marki Parkside o mocy 300 W. Panel fotowoltaiczny ma aluminiową ramę i jest opisywany jako trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Lidl oferuje 25-letnią gwarancję wydajności (zachowane 80%) oraz 10-letnią gwarancję na materiał i wykonanie panelu słonecznego.

Fot. Lild.de via presse-citron

Obecność mikroinwertera 300 W oznacza możliwość dokupienia drugiego panelu słonecznego. Można to również połączyć z drugim urządzeniem w celu zamontowania czterech paneli fotowoltaicznych. Jest to mocną stroną zestawu, gdyż dzięki temu każdy może dostosować instalację do swojego budżetu.

Pojedynczy panel będzie kosztować 199 euro. Nie wiadomo, czy ani kiedy oferta pojawi się w innych krajach.

