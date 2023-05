Kupił wyjątkową kartę graficzną. Drugiej takiej nie znajdziesz

Pewien użytkownik Reddita kupił nietypową kartę graficzną, która prawdopodobnie nigdy nie powinna trafić do sprzedaży.

Czasami do sprzedaży trafiają modele kart graficznych, których w ogóle nie powinno być na rynku. Z taką sytuacją miał do czynienia jeden z użytkowników Reddita, któremu udało się nabyć wyjątkowy model.

Radeon RX 7900 XTX do testów wewnętrznych

Redditor zakupił z tzw. drugiej ręki kartę graficzną AMD Radeon RX 7900 XTX, która powstała do testów wewnętrznych czerwonego producenta. Wygląda ona identycznie jak modele referencyjne (poza dodatkowym napisem na obudowie).

Prawdopodobnie jest to model inżynieryjny, który w rzeczywistości może się różnić od egzemplarzy, które ostatecznie trafiły do sprzedaży. Trudno jednoznacznie określić, czy rzeczywiście karta czymś różni się od rynkowych modeli. Często takie egzemplarze mają trochę inną specyfikację. Może też nie być obsługiwana przez oficjalne sterowniki, chociaż szansa na to nie jest wielka.

Karta, jak twierdzi użytkownik Reddita o pseudonimie clumsyhotdog, była tania. Kosztowała o 300-400 dolarów mniej, niż normalnie trzeba zapłacić za Radeona RX 7900 XTX. Nie wiemy, gdzie dokładnie została kupiona, ale zapewne była to jakaś aukcja internetowa. Tajemnicą pozostaje też kwestia, jak w ogóle taki model trafił do sprzedaży.

Źródło zdjęć: własne, Reddit

Źródło tekstu: Tom's Hardware