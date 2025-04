Lidl wymiata nie tylko z cenami. Taka promocja tylko dzisiaj

Tylko dzisiaj, 18 kwietnia 2025, elektryczną dmuchawę osiową do liści zakupimy w sklepie internetowym Lidla za 199 złotych . Jest to dość korzystna oferta, bowiem regularna cena tego urządzenia to 249 złotych. Zatem, jeśli chodzą ci po głowie porządki w ogrodzie lub na działce, warto zerknąć na tę promocję właśnie teraz.

Dmuchawa do liści - stosunek ceny do jakości jest naprawdę dobry. Producent dotrzymuje obietnic. Dobra jakość od Parkside. Niestety, w zestawie nie ma paska do noszenia.

Parkside - elektryczna dmuchawa osiowa do liści PPELB 1650 A1, 1650 W

Dmuchawa zapewnia bezproblemowe usuwanie liści oraz brudu. Urządzenie cechuje komfortowe użytkowanie, a także kompaktowe przechowywanie. Dmuchawa posiada wydajny silnik z turbiną osiową - zapewnia on maksymalną prędkość wydmuchu do 250 km/h. Nadaje się do łatwego usuwania liści oraz zanieczyszczeń z powierzchni. Dużą zaletą jest to, że możemy usunąć je także w trudno dostępnych miejscach np. pod pojazdami. Okrągła dysza jest idealna do stosowania na nierównym terenie. Natomiast płaska dysza o dużej prędkości wydmuchu, zapewnia płaski strumień powietrza na równych powierzchniach np. tarasach, ścieżkach i podjazdach.