LG wzbogaca linię Gram 2021 o model 16"

Model mający ekran o przekątnej 16" zasili dwa zaprezentowane wcześniej - mające 14" i 17". Jakie podzespoły znajdziemy pod elegancką obudową?

LG Gram 16" zasila procesor Intela 11. generacji (Tiger Lake), a użytkownik ma do wyboru wariant Core i5 lub Core i7 z 8 lub 16 GB RAM. Już ogłoszony został najlżejszym 16-calowym laptopem na świecie - waży zaledwie 1,190 g, zaś jego wymiary to 356 x 244 x 16.8mm. Posiada pewne ulepszenia wyświetlacza w stosunku do modelu 15" - wyświetlacz IPS ma proporcje obrazu 16:10 i pokazuje go w rozdzielczości 2560x1600 pikseli. Przy "piętnastce" jest to 1920x1080 pikseli. Urządzenie zasila bateria 80 Wh. Będzie dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Snow White, Quartz Silver oraz Obsidian Black.

LG Gram 2021 16" trafi do sprzedaży w cenie ok. 2651 dolarów, czyli około 9,7 tys. złotych. Nie ma jednak jeszcze daty globalnej premiery - w Korei Południowej trafi do sprzedaży (wraz z pozostałymi modelami) już w styczniu. Premiera globalna powinna mieć miejsce niedługo później.

Źródło zdjęć: Neowin

Źródło tekstu: Neowin