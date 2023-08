Nowa konsola Lenovo Legion Go wygląda rewelacyjnie

Konsola Lenovo Legion Go prezentuje się wyśmienicie. Do sieci wyciekły zdjęcia urządzenia.

Od jakiegoś czasu wiemy, że Lenovo pracuje nad własną, przenośną konsolą, która miałaby być konkurencją dla Steam Decka oraz ASUS ROG Ally. Lenovo Legion Go, bo tak ma się nazywać, rewelacyjnie prezentuje się na pierwszych zdjęciach, do których dotarł serwis Windows Report.

Lenovo Legion Go na pierwszych zdjęciach

Od razu widać, że Lenovo mocno wzorowało się na Nintendo Switch. Sugerują to między innymi odczepiane kontrolery w stylu Joy-Conów. Poza tym konsola ma mieć specjalną podstawkę, dzięki której łatwo będzie postawić ją na stole lub biurku. To powinno znacząco ułatwić zabawę.

Same kontrolery wyglądają raczej standardowo. Mamy tutaj dwie analogowe gałki i doskonale znany wszystkim zestaw przycisków. Zastanawiać mogą jedynie dwa dodatkowe klawisze, znajdujące się pod kierunkowym krzyżakiem. Z kolei pod prawą gałką analogową znajduje się coś, co wygląda jak mały gładzik. Jeśli tak, to może to być duże ułatwienie w poruszaniu się po Windowsie 11.

Dokładna specyfikacja konsoli nie jest jeszcze znana. Wiemy, że będzie ona korzystała z układu AMD Phoenix, więc pod względem wydajności powinna być porównywalna z ASUS ROG Ally. Na zdjęciach widać też czytnik kart microSD oraz dwa złącza USB-C. Reszta, w tym cena i ewentualna data premiery, pozostają tajemnicą.

Źródło zdjęć: WindowsReport

Źródło tekstu: WindowsReport