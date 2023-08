Lenovo Legion Go. Steam Deck i ASUS ROG Ally będą mieli konkurenta

Steam Deck i ASUS ROG Ally będą mieli kolejnego konkurenta. Tym razem będzie to konsola marki Lenovo, która ma się nazywać Legion Go.

W ostatnich miesiącach na popularności zyskują niewielkie komputery, które można powiedzieć, że udają przenośne konsole. Pozwalają one na granie w produkcje z PC-tów, ale na urządzeniu w formie Nintendo Switcha. Dwa najpopularniejsze to oczywiście Steam Deck oraz ASUS ROG Ally, którego miałem okazję testować. Wkrótce ma dołączyć do nich jeszcze model Lenovo.

Lenovo Legion Go

Nie znamy dokładnej specyfikacji konsoli Lenovo Legion Go (tak ma się podobno nazywać). Z plotek wynika, że będzie ona wyposażona w 8-calowy ekran, więc większy niż w Steam Decku oraz ASUS ROG Ally, bo oba te urządzenia mają 7-calowe wyświetlacze.

Poza tym konsola ma mieć układ APU produkcji AMD. Prawdopodobnie będzie to procesor z serii Phoenix 7040, a nie Z1 Extreme, jak w ROG Ally. Różnice między nimi nie są duże, przynajmniej pod względem wydajności. Natomiast Z1 Extreme został stworzony konkretnie do handheldów i dzięki temu oferuje niższe tryby TDP. Z kolei Pheonix 7040 ma dodatkowo silnik XDNA AI.

Lenovo już wcześniej pracowało nad przenośną konsolą o nazwie Legion Play. Miało to być urządzenie na Androidzie, które pozwalałoby między innymi na rozgrywkę w chmurze. Ostatecznie nigdy nie trafiło do sprzedaży. Możliwe, że Lenovo Legion Go będzie sprzętem pod wieloma względami podobnym.

Zobacz: ASUS ROG Ally z kolejną aktualizacją. Mowa o przydatnych zmianach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Windows Central

Źródło tekstu: Windows Central