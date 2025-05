AliExpress odpala fajerwerki. Rekomendowany hit w genialnej cenie

Laresar V8 – potężny odkurzacz bezprzewodowy, który odmieni Twoje sprzątanie

Marzy Ci się dom naprawdę czysty, bez kurzu, sierści i alergenów? Odkurzacz Laresar V8 to urządzenie, które sprawi, że sprzątanie stanie się nie tylko prostsze, ale i dużo skuteczniejsze niż dotąd. Dzięki ogromnej mocy ssania aż do 48 000 Pa i silnikowi o mocy 500 W , nawet głęboko ukryty brud nie ma żadnych szans.

Co ważne, moc odkurzacza możesz płynnie regulować – od codziennego czyszczenia podłóg po intensywne odkurzanie dywanów, kanap czy tapicerki samochodowej. Jedno ładowanie wystarcza nawet na 60 minut pracy w trybie eco – baterię można łatwo wyjąć i ładować osobno, a w razie potrzeby dokupić zapasową.

Inteligentny, dotykowy ekran LED pozwala zawsze kontrolować poziom naładowania i ustawiać parametry, a funkcja automatycznego alertu ostrzeże, gdy dojdzie do zablokowania szczotki.

Urządzenie wyróżnia się nas tle konkurencji za sprawą 7-warstwowej filtracji HEPA, która skutecznie zatrzymuje kurz i alergeny, wypuszczając do domu wyłącznie czyste powietrze. Duży zbiornik na kurz oznacza rzadsze opróżnianie, a zestaw dedykowanych akcesoriów (teleskopowa rura, szczotka do szczelin, okrągła szczotka) czyni z Laresar V8 sprzętem idealnym do nawet najtrudniej dostępnych miejsc – od schodów po sufit i wnętrze auta.