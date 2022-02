Laptop Nokia PureBook Pro trafi do Polski

Szukacie nowego laptopa? Do Polski trafi w tym toku laptop Nokia PureBook Pro. Znamy jego specyfikację.

Słysząc słowo Nokia większośc myśli o starych telefonach. Firma jednak dalej istnieje i ma się dobrze. Teraz Finowie zajmują się głównie infrastrukturą sieci, gdzie razem ze szwedzkim Ericssonem biją się o drugie (za Huaweiem) miejsce na rynku.

Telefony klasyczne i smartfony marki Nokia wydaje natomiast HMD Global. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja z laptopami. Tutaj licencję ma OFF Global, który w przeciwieństwie do fińskiego HMD jest francuską firmą. Jest też Flipkart, ale on ma licencję tylko na Indie. OFF Global zamierza w tym roku wydać laptopy Nokia PureBook Pro. Trafią one także do Polski.

Nokia PureBook Pro - czy to dobry laptop? Warto będzie kupić?

Możemy się spodziewać układu Intel Core i3-1220P oraz jednej konfiguracji pamięci. Będzie to 8 GB RAM i 512 GB SSD. Będą jednak dwie wersje różniące się rozmiarem i akumulatorem. Pierwszy wariant będzie miał wyświetlacz 17,3 cala i akumulator 63 Wh, a drugi 15,6 cala i 57 Wh. Za każdym razem otrzymamy 2 porty USB-C, jeden USB-A i jednego jacka 3,5 mm.

Laptopy będą dostępne w czterech kolorach: srebrnym, czerwonym, niebieskim i szarym. Za mniejszy wariant trzeba będzie zapłacić 699 euro, a za większy 799 euro.

