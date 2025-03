Kultowy flagowiec Apple jest dziś do kupienia w cenie średniaka. Jest tylko jeden haczyk

iPhone X

Jest to smartfon przełomowy jeśli chodzi o produkty Apple. To właśnie od niego zaczął się notch, oraz większe wykorzystanie powierzchni przedniego panelu przez ekran w smartfonach Apple. To tu zadebiutował OLED, oraz pojawiło się FaceID. Jest to także pierwszy iPhone z optyczną stabilizacją obrazu. Można więc powiedzieć, że to pierwszy nowożytni iPhone. I dziś możecie go kupić za 849,15 złotych. Gdzie jednak ten haczyk? No cóż, gdyby ktoś miał nowego, nieodpakowanego iPhone X, to na pewno mógłby zażyczyć sobie za niego znacznie wyższej kwoty. I to nawet od tej, ile kosztował on w dniu premiery. Tu jednak mamy do czynienia z modelem odnowionym.