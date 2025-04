Nintendo Switch 2 jest celowo gorsze. Japończycy mają plan

Nintendo Switch 2 zadebiutuje na rynku już 5 czerwca 2025

Digital Foundry zwróciło uwagę, że układ SoC w Nintendo Switch 2 korzysta z litografii 8 nm od Samsunga . To już dość leciwy i ograniczony proces produkcji, co zresztą udowadnia czas pracy na jednym ładowaniu. Nowy handheld zaoferuje minimalnie 2, zamiast 2,5 godziny zabawy. Dla porównania Steam Deck OLED z 2023 roku używa APU w litografii 6 nm.

To już nie jest nawet kwestia "Czy Nintendo to zrobi?" a bardziej "Kiedy Nintendo to zrobi?". Na to pytanie jednak nikt nie zna odpowiedzi. W przypadku pierwszej generacji na wersję Lite czekaliśmy dwa lata, zaś na OLED cztery lata. Jeśli tutaj będzie podobnie, to odświeżenie Nintendo Switch 2 pojawi się nie wcześniej niż w 2027 lub 2029 roku.