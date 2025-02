Nintendo Switch 2 z datą premiery. Jest bliżej niż dalej

Oficjalne informacje zdradzone zostaną już 2 kwietnia

Sean podkreśla jednak, że jeśli konsola nie pojawi się w tym okienku wydawniczym, prawdopodobnie oznacza to opóźnienie wynikające z problemów z gotowością systemu. W kontekście ceny, były pracownik Nintendo uważa, że Switch 2 będzie kosztował około 400 dolarów. Według analityków to optymalna kwota - wystarczająco wysoka, by podkreślić lepsze możliwości nowego urządzenia w porównaniu z poprzednikiem, a zarazem nie na tyle duża, by zniechęcić stałych fanów marki.