Nintendo Switch 2 cichaczem traci jedną z funkcji

Prezentacja konsoli Nintendo Switch 2 wzbudziła spore emocje. Druga generacja była od dawna wyczekiwana, a konsumenci dostaną dużo usprawnień . Mowa m.in. o większym ekranie o wyższej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, który ma obsługiwać HDR oraz VRR . Zwłaszcza to ostatnie ucieszyło graczy, bo eliminuje stuttering i tearing.

Skąd ta zmiana? Może chodzić o ograniczenia technologiczne. Wbudowany w konsolę ekran korzysta ze standardu DisplayPort 1.4, co zapewnia kompatybilność z NVIDIA G‑SYNC . Problem może pojawiać się dopiero przy konwersji sygnału z DisplayPort na HDMI w stacji dokującej.

Japoński gigant jak na razie nie skomentował sprawy, ale sytuacja staje się głośna, więc to tylko kwestia czasu. Wszystko zapewne wyjaśni się do premiery, a ta zaplanowana jest na 5 czerwca 2025. Sugerowana cena w Polsce w przedsprzedaży to 2199 złotych za samą konsolę i 2399 złotych w zestawie z grą Mario Kart World.