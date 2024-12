MSI niszczy ASUSa. Dostajemy nawet o 113% więcej FPS

To nie tylko zwycięstwo MSI nad ASUSem, ale również Intela nad AMD. Wszystko może się jednak niedługo zmienić, a z ocenami warto wstrzymać się do stycznia 2025.

Dalsza część tekstu pod wideo

Steam Deck zadebiutował w 2022 roku i ożywił zapomniany rynek konsol przenośnych, którym z dużych producentów interesowało się tylko Nintendo. Wszystko za sprawą oferowania możliwości grania w gry znane z PC. Od tamtej pory swoje handheldy pokazało Lenovo, MSI, ASUS, ZOTAC oraz wiele innych firm.

Intel Lunar Lake zdominuje rynek konsol przenośnych?

Wielkimi krokami zbliżają się targi CES 2025 w amerykańskim Las Vegas, czyli jedno z dwóch największych na świecie wydarzeń dla fanów nowych technologii. Tym samym producenci albo właśnie odświeżyli, albo dopiero odświeżą swoją ofertę dla fanów mobilnego grania.

A tak się składa, że Tajwańczycy opublikowali testy porównujące nadciągającego MSI Claw 8 AI+ z dostępnym już ASUS ROG Ally X, a więc układy Intel Core Ultra 258V oraz AMD Z1 Extreme. Pomiary przeprowadzono przy tym samym TDP wynoszącym 17 W w szeregu nowszych i starszych gier z różnych gatunków.

MSI oraz drużyna Niebieskich wypada średnio o 20% lepiej niż ASUS oraz zespół Czerwonych. We wszystkich z 22 sprawdzonych tytułów Claw 8 AI+ jest lepszy. Czasami jest to jednak kilka FPS na poziomie błędu pomiarowego, ale są też przypadku jak Metro 2033, gdzie widzimy aż o 113% lepszą wydajność.

Nie powinno to nikogo dziwić - MSI korzysta z nowszego układu oraz większej i szybszej pamięci RAM. Obie konsole są jednak do siebie zbliżone cenowo (899 vs 799 dolarów), a nowy Claw ma kilka asów w rękawie - lepszy ekran, kontrolery na bazie efektu Halla czy nowsze złącza i standard WiFi.

MSI Claw 8+ Ai ma trafić na rynek na przełomie grudnia i stycznia. Jednak ptaszki ćwierkają, że ASUS też szykuje się do odświeżenia portfolio. Tajwańczycy czekają zapewne do CES 2025, gdzie AMD ma zaprezentować nowsze i wydajniejsze procesory Ryzen Z2. Nie są to jednak potwierdzone informacje.

Zobacz: SSD nowej generacji w końcu będą tanie. To pierwszy dowód

Zobacz: Przewiewnie i przystępnie. Phanteks prezentuje G400A

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI, ETA Prime

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne