SSD nowej generacji w końcu będą tanie. To pierwszy dowód

Potrzebujesz wydajnego nośnika półprzewodnikowego do komputera lub konsoli? Nie chcesz dużo wydawać? Amerykańskie PNY ma rozwiązanie tego problemu.

Interfejs PCI Express 5.0 wkroczył pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S i platform LGA 1700. Rok później do tego grona dołączyła konkurencja, wydając AMD Ryzen 7000 oraz płyty główne AM5. W porównaniu do poprzedniej generacji dostaliśmy dwa razy większą przepustowość.

To mogą być najtańsze SSD PCIe 5.0 na rynku

Oczywiście jak zwykle na popularyzację trzeba było trochę poczekać. PCIe 5.0 trafiało głównie do topowych płyt, a w sklepach było mało urządzeń korzystających z tego standardu. Wygląda jednak na to, że technologia ta zawita wreszcie również w tańszych podzespołach.

PNY CS2160 to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCIe 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Deklarowane prędkości to do 10 300 MB/s dla odczytu i do 8600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. A więc znacznie wydajniej niż SSD PCIe 4.0 x4, ale nie jest to szczyt możliwości PCIe 5.0 x4.

Amerykanie nie zdradzili szczegółów na temat zastosowanego kontrolera i kości pamięci. Jednak brak fabrycznego radiatora i niższe parametry sugerują, że nie jest to znany nam już układ Phison E26. Najbardziej prawdopodobne wydaje się użycie nowego Phison 31T, SiliconMotion SM2508 lub chipu z Chin.

PNY CS2160 ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym miesiącu. Do wyboru będą warianty o pojemności 1 oraz 2 TB. Wyceniono je kolejno na 100 i 180 dolarów, czyli około 405 i 729 złotych, ale w Polsce może być drożej o podatek VAT. Producent udziela aż 5 lat gwarancji.

