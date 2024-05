Lenovo szykuje nową konsolę. Tym razem w wersji Lite

Lenovo szykuje nową wersję swojej przenośnej konsoli. Tym razem będzie to urządzenie w wersji Lite, czyli potencjalnie sporo tańsze.

Lenovo Legion Go to jedna z najbardziej udanych konsol przenośnych z Windowsem. Na tle ASUS ROG Ally czy MSI Claw wyróżnia się kilkoma kwestiami, w tym między innymi odczepianymi kontrolerami w stylu Joy-Conów z Nintendo Switch. Wkrótce firma może zaprezentować nowy model w wersji Lite.

Lenovo Legion Go Lite

Z plotek wynika, że Lenovo pracuje nad nową wersją konsoli Legion Go, która miałaby się nazywać Lite. Firma ma zrezygnować z kilku rozwiązań, aby nieco odchudzić urządzenie, które jest dość duże i ciężkie. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie miałoby to oznaczać. Być może chodzi o mniejszy ekran (standardowy model ma 8,8-calowy wyświetlacz), a może rezygnację z odczepianych kontrolerów, jak w Nintendo Switch Lite.

Co ciekawe, urządzenie nadal ma korzystać z układów AMD Ryzen Z1. Nie można jednak wykluczyć, że wersja Lite wyposażona będzie w słabszą wersję bez "Extreme" w nazwie. ASUS ROG Ally dostępny jest w dwóch wersjach, a Lenovo Legion Go tylko z wydajniejszą wersją układu. To powinno się też przełożyć na niższą cenę, bowiem standardowa wersja to dość spory wydatek rzędu 3000 zł.

Dokładna data prezentacji i ewentualnej premiery sklepowej nie jest jeszcze znana, ale powinno to nastąpić już wkrótce. Być może sprzęt zobaczymy już na zbliżających się targach Computex, które startują na początku czerwca.

Zobacz: GeForce RTX 5090 z potężnym rdzeniem, ale jedno się nie zmieni

Zobacz: Mocarna płyta główna. Wytrzyma karty graficzne do 58 kg

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Windows Central