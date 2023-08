Lenovo Legion Go. Znamy cenę, specyfikację i datę premiery

Lenovo Legion Go ma coraz mniej tajemnic. Szykuje się mocna konkurencja dla Steam Decka oraz ASUS ROG Ally.

Lenovo Legion Go to kolejny mały komputer w formie przenośnej konsoli, który ma być konkurentem dla Steak Decka oraz ASUS ROG Ally. Do tej pory informacje na jego temat były bardzo szczątkowe, ale właśnie serwis WindowsReport podał szczegóły. Jeśli są prawdziwe, to szykuje się niezwykle ciekawe urządzenie.

Lenovo Legion Go w szczegółach

Z plotek wynika, że konsola Lenovo Legion Go zostanie oficjalnie zaprezentowana na zbliżających się targach IFA 2023 w Berlinie i to już w najbliższy piątek. Konsola ma podobno kosztować 799 dolarów, a premiera w sklepach zaplanowana jest na październik. Na złotówki daje to 3300 zł, ale po dodaniu 23 proc. VAT wychodzi niemal 4100 zł.

Poza tym poznaliśmy prawdopodobną specyfikację konsoli. Ta ma być bardzo podobna do ASUS ROG Ally. Sercem urządzenia będzie zapewne układ AMD Ryzen Z1 Extreme z taktowaniem w Boost do 5,1 GHz oraz zintegrowaną grafiką RDNA 3. Do tego konsola ma mieć pamięci LPDDR5X o taktowaniu aż 7500 MHz, co powinno przynieść zauważalny skok wydajności.

Poza tym lepszy ma być ekran. Lenovo postawiło na 8,8-calową matrycę IPS QHD o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli. Do tego dochodzi obsługa VRR (Variable Refresh Rate) oraz odświeżanie na poziomie 144 Hz. Pytanie brzmi — czy w takiej rozdzielczości w ogóle da się grać? ASUS ROG Ally miewa problemy z bardziej wymagającymi grami nawet w 1080p, a co dopiero mówić o 1600p. Uzupełnieniem specyfikacji mają być dysk o pojemności 1 TB oraz akumulator 49.2 WHr.

