Thermomix zyskał braciszka. Czy powtórzy jego sukces?

Vorwerk — producent robota kuchennego Thermomix — zaprezentował nowe urządzenie. Tym razem nie służy ono do gotowania.

Vorwerk to marka, którą polscy użytkownicy powinni kojarzyć przede wszystkim z robotami kuchennym z serii Thermomix. Jednak to nie wszystko, co firma ma w swojej ofercie.

Portfolio Vorwerka właśnie powiększyło się o nowe urządzenie, ale nie jest ono tym, czego wiele osób mogłoby się spodziewać. Chociaż to ogólnie pojętne AGD, to nie służy do gotowania.

Odkurzacz Kobold VR7

Tym nowym urządzeniem jest robot sprzątający Kobold VR7 ze stacją dokującą RB7, która pozwala na automatyczne opróżnianie i ładowanie odkurzacza. Dzięki temu, jak zapewnia producent, na wiele miesięcy można nie zaprzątać sobie głowy obsługą urządzenia.

Zaletą robota sprzątającego ma być także jego kształt, przypominający literę D, który podobno ułatwia czyszczenie przy krawędziach oraz pod meblami.

Poza tym firma Vorwerk zapewnia, że sprzęt korzysta z wydajnego i cichego wentylatora, generującego wysoki przepływ powietrza.

Obsługa automatycznego odkurzacza odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej MyKobold, a także poprzez przyciski na obudowie.

Robot trafił do sprzedaży dzisiaj, czyli 4 maja w cenie 6645 zł w zestawie ze stacją dokującą. Dostępny jest w sprzedaży bezpośredniej oraz u doradców.

