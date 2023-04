Thermomix strzela fochy, bo Polacy polubili sprzęt Lidla i Biedronki

Firma Vorwerk, producent robotów kuchennych Thermomix, nie chce, aby dziennikarze używali określeń Lidlomix oraz Biedromix w kontekście konkurencyjnych sprzętów.

Firmie Vorwerk nie podoba się, że dziennikarze używają potocznych określeń Lidlomix w kontekście urządzenia Monsieur Cuisine oraz Biedromix, pisząc o Hoffen Chef Express.

Właściciel Thermomixa uważa, że jest to szkodliwe dla ich renomy — informuje Gazeta Wyborcza.

Nie dla Lidlomixa i Biedromixa

Kilka tygodni temu Gazeta Wyborcza opublikowała tekst na temat fenomenu Thermomixa. Dziennikarz napisał w nim również o urządzeniach konkurencyjnych, przy których użył potocznych określeń Lidlomix oraz Biedromix.

To nie spodobało się marce Vorwerk, która zaprzęgła do pracy swoich prawników z kancelarii Hogan Lovells i wysłała do redakcji Gazety Wyborczej oficjalnej pismo.

Używanie dla produktu „Monsieur Cuisine" terminu „Lidlomix", adla produktu „Hoffen Chef Express" terminu „Biedromix" stanowijednoznaczne nawiązanie do produktu „Thermomix" i jako takie jestszkodliwe dla renomy i zdolności odróżniającej znaków towarowychnależących do Vorwerk.

- piszą prawnicy w swoim piśmie.

Według prawników jest to budowanie rozpoznawalności na renomie innego produktu i może sprawiać wrażenie, że Lidlomix oraz Bideromix są tańszą alternatywą dla Thermomixa.

Według firmy Vorwerk nie jest to prawdą. Moim zdaniem, nawet jeśli cena i jakość urządzeń są różne (a kwestia jakości również jest tutaj dyskusyjna), to jednak należą one do tej samej kategorii sprzętów i z pewnością ze sobą konkurują.

Jakby tego było mało, prawnicy domagają się zaprzestania używania tych potocznych określeń, w tym także w przyszłych tekstach dziennikarskich.

Ekspertem nie jestem, ale na odległość widać, że zarzuty wystosowane wobec dziennikarzy jest grubymi nićmi szyte. Myślę, że użytkownicy doskonale potrafią odróżnić Thermomixa od Lidlomixa czy Biedromixa i używanie tego typu określeń w żaden sposób nie uderza w markę Vorwerk.

Zobacz: TeleMIX (odc. 3) – skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia

Zobacz: Thermomix w świetnej promocji, ale trzeba się spieszyć

Zobacz: Bimber z Thermomixa? Proszę bardzo, wystarczy ten gadżet

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pelle Zoltan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Gazeta Wyborcza