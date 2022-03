Dla każdego coś dobrego, czyli peryferia NZXT w trzech rozmiarach

NZXT kolejny raz udowadnia, że wie czego potrzebują gracze. Amerykanie zaprezentowali klawiaturę Function w trzech różnych rozmiarach i z przydatnymi dodatkami oraz bardzo lekką myszkę Lift.

Każdy z nas ma inny rozmiar dłoni, długość i rozstaw palców, preferowany chwyt myszki. Do tego dochodzi jeszcze wysokość biurka, szerokość blatu i ilość miejsca na myszkę i klawiaturę. Nic więc dziwnego, że ile ludzi, tyle preferencji co do peryferiów. Zwłaszcza, gdy dodamy do tego rzeczy jak wygląd, sposób komunikacji z komputerem czy obecność kolorowego podświetlenia.

Nowa klawiatura od NZXT dostępna jest w trzech rozmiarach

Na rynku klawiatur i myszek jest całe zatrzęsienie firm i jeszcze więcej różnych modeli. A lada moment wybór się poszerzy. Amerykański gigant w postaci NZXT poinformował bowiem o wprowadzeniu do swojej oferty klawiatury oraz bardzo lekkiej myszki. Oba produkty w różnych wersjach kolorystycznych i z RGB LED.

NZXT Function to seria mechanicznych klawiatur z przełącznikami Gateron Red, które użytkownik może wymienić we własnym zakresie na dowolne switche MX. Rodzina składa się z trzech modeli - pełnowymiarowego (442 x 128 x 40 mm); TKL (362 x 128 x 40 mm) oraz TKL Mini (339 x 123 x 40 mm). Wszystkie z nich korzystają z aluminiowej skorupy, a ich waga to kolejno 910, 778 i 718 gramów. Dwie pierwsze z wymienionych dysponuj podkładką pod nadgarstki.

Cechą szczególną klawiatur NZXT Function jest fizyczne pokrętło na lewym boku oraz specjalne przyciski. Całość umożliwia wygodne i proste sterowanie głośnością dźwięku oraz podświetleniem RGB LED bez konieczności minimalizowania ekranu gry.

Amerykańskie klawiatury korzystają z łączności przewodowej przy wykorzystaniu kabla o długości 2 metrów z końcówką USB typu C. Jest on odpinany, co docenią użytkownicy często podróżujący. Wśród akcesoriów użytkownik znajdzie dwa narzędzia do zdejmowania nakładek z klawiszy.

NZXT Lift to przewodowa myszka o wymiarach 127 x 67 x 38 milimetrów i wadze zaledwie 67 gramów. Mamy tutaj do czynienia z cenionym sensorem PixArt 3389 oferującym rozdzielczość do 16 000 DPI oraz japońskimi przełącznikami Omron o żywotności ponad 20 milionów kliknięć. Do dyspozycji dostajemy sześć przycisków, z czego dwa znalazły się na lewym boku.

Myszka korzysta z dwumetrowego przewodu USB w wytrzymałem oplocie Paracord. Tutaj również nie zabrakło podświetlenia RGB LED i wsparcia dla NZXT Cam. Do wyboru są dwie główne wersje kolorystyczne - czarna i biała oraz całe zatrzęsienie dodatkowych wariantów z akcentami w kolorze niebieskim, błękitnym, fioletowym, czerwonym oraz żółtym.

NZXT Function i NZXT Lift dostępne są już w sprzedaży na oficjalnej stronie producenta, a lada moment trafią do sklepów partnerskich. Sugerowane ceny w Europie to 159 euro za pełnowymiarowy wariant NZTX Function, 149 euro za TKL i 139 euro za TKL Mini. Daje nam to równowartość około 749, 705 i 655 złotych. NZXT Lift wyceniono na 60 euro, a więc około 285 złotych.

