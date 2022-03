Steam dostarczył graczom prawie 33 eksabajty danych w 2021 roku

Mimo iż wielu z nas wróciło już do pracy i nauki stacjonarnej, to nie odbiło się to negatywnie na branży gier wideo. Wręcz przeciwnie - Steam pobił kolejne rekordy. Mowa zarówno o ilości użytkowników, jak i ilości dostarczonych danych.

Kiedyś chęć zagrania w nową grę na komputerze czy konsoli wiązała się z wycieczką do dużego miasta i albo zakupem pirackiej wersji na jednej z giełd komputerowych, albo fizycznego, oryginalnego i dużo droższego wydania w wielkim kartonowym pudełku. Obecnie jest to zdecydowanie łatwiejsze i wygodniejsze.

Rok 2021 był pełen sukcesów, a 2022 ma być jeszcze lepszy

Wystarczy dostęp do internetu, by móc kupić i ściągnąć wymarzony tytuł w kilka chwil. Platform cyfrowej rozrywki jest bez liku. W przypadku komputerów stacjonarnych największe z nich to Steam, EPIC Games Store, GOG, Microsoft Store, Origin i Ubisoft Connect. Dzisiaj pochylimy się nad pierwszą z wymienionych.

Valve, czyli właściciele Steama, pochwalili się statystykami za 2021 rok. Amerykanie stwierdzili, że ogólny wzrost branży gier, który miał miejsce podczas pandemii COVID-19 nie wyhamował. Innymi słowy, "rok 2021 był pełen sukcesów nawet w porównaniu z niespotykanym do tej pory rozwojem w 2020".

Na Steamie przybyło graczy - aktywnie to ponad 132 miliony osób miesięcznie, 69 milionów dziennie oraz maksymalnie 27,4 miliona osób grających jednocześnie. Ogólnie spędzono w grach o 21% więcej czasu niż w 2020 roku i to mimo faktu, że wiele firm i szkół skończyło z pracą i nauką zdalną.

Nie są to tylko profile widmo, bowiem Valve mówi o 31,2 milionach nowych kupujących. Co więcej chętniej wydajemy nasze pieniądze na gry, bo wzrost wydatków to aż o 27% więcej niż rok temu.

Największe wrażenie robi chyba jednak informacja o ilości danych, jakie Steam dostarczył w 2021 roku do użytkowników. Mowa o ponad 32,9 eksabajtach, czyli 35 326 105 009,6 GB. Nadal nic Wam to nie mówi? Cóż, to tak jakby KAŻDY z obywateli Polski pobrał w ciągu roku 925,3 GB danych.

Valve zauważyło również, że użytkownicy Steama coraz chętniej inwestują w wirtualną rzeczywistość. Liczba nowych użytkowników VR wzrosła o 11%, a to wszystko przy braku nowych gier stworzonych przez Valve.

Firma stwierdziła, że głównym priorytetem na 2021 rok była optymalizacja serwerów. Rozpoczęto proces modernizacji, aby zmniejszyć zużycie energii. Cel ten został już osiągnięty przy jednoczesnym zwiększeniu mocy i możliwości procesorów dla jednej czwartej posiadanych serwerów. Do końca 2022 roku Valve chce wprowadzić te same ulepszenia w 50% swoich serwerów na całym świecie.

Amerykanie uważają, że 2022 rok będzie dla platformy Steam równie owocny. Sporo do powiedzenia będzie miała tutaj przenośna konsola/komputer w postaci Valve Steam Deck.

