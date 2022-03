GeForce NOW RTX 3080 teraz także w miesięcznym abonamencie

Nvidia poinformowała o wprowadzeniu miesięcznego abonamentu w usłudze GeForce NOW RTX 3080.

Usługa GeForce NOW RTX 3080 jest od teraz dostępna również w miesięcznym abonamencie w wysokości 99 zł. Podobnie jak w przypadku abonamentu 6-miesięcznego, subskrybenci planu Founders mogą liczyć na 10% zniżki, decydując się na abonament RTX 3080. Zachowają oni także możliwość powrotu do dotychczasowej subskrypcji w ramach przywileju „Founders for Life”. Osoby decydujące się na sześciomiesięczny abonament RTX 3080 zyskują jeden miesiąc gratis.

Abonament GeForce NOW w planie RTX 3080 zapewnia strumieniowanie w jakości 120 klatek na sekundę na komputerach PC i Mac, bardzo niskie opóźnienia, ośmiogodzinne sesje oraz wsparcie technik RTX ON w obsługiwanych grach.

Nvidia jednocześnie przypomina o nowych grach, które dołączają do usłudze GeForce NOW w tym tygodniu:

Buccaneers!,

Distant Worlds 2,

Ironsmith Medieval Simulator,

Bus Driver Simulator,

Martha is Dead,

Survival Quiz CITY.

Również od dzisiaj (10 marca 2022 roku) użytkownicy GeForce NOW mogą streamować na swoje urządzenia najnowsze rozszerzenie do gry Assassin's Creed: Valhalla pod tytułem Świt Ragnaroku.

Źródło zdjęć: Nvidia

Źródło tekstu: Nvidia