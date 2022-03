Genesis Thor 303 RGB: Tanie i małe klawiatury mechaniczne dla graczy

Genesis kolejny raz przygotował ciekawe i atrakcyjnie wycenione peryferia komputerowe. Tym razem mowa o wytrzymałych klawiaturach mechanicznych w oryginalnym, białym kolorze i z funkcją hot swap.

W ostatnich latach gracze zdecydowanie bardziej zwracają uwagę na peryferia komputerowe, z których korzystają. Zarówno ze względu na komfort podczas zabawy, jak i zyskiwanie przewagi nad przeciwnikami. Dotyczy to wszystkiego - od monitorów, przez słuchawki, myszki, aż po klawiatury. W ostatnim przypadku rozwiązania membranowe zastąpione zostały przez tak zwane "mechaniki".

Nowe klawiatury Genesis kosztują zaledwie 219 i 249 zł

Są to klawiatury z bardziej skomplikowanymi przełącznikami mechanicznymi. Cieszą się one dłuższą żywotnością, różną charakterystyką pracy - siła nacisku, punkt aktywacji oraz dają inne wrażenie przy użytkowaniu. Zarówno pod palcem, jak i charakterystycznie "klekocząc".

Genesis Thor 303 RGB (TKL) to dwie nowe, mechaniczne klawiatury przewodowe skierowane do graczy. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym stelażem oraz przełącznikami Outemu Brown o żywotności do 50 milionów kliknięć. Deklarowany czas reakcji to 8 milisekund, zaś siła nacisku wymagana to aktywacji to 55 gramów. Wymiary pełnowymiarowego modelu to 442 x 136 x 36 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów, zaś wariant TKL to 355 x 136 x 36 milimetrów.

Klawisze oferują funkcje hot swap, a więc użytkownik w prosty sposób (bez lutownicy) może wymienić przełączniki. Zarówno w przypadku awarii, jak i by dostosować je do własnych preferencji. Na przykład wymieniając browny na inny kolor pod określonymi klawiszami. Co do nakładek (key capów) to są wytwarzane w technologii "doube shot", a więc cechują się większą wytrzymałością.

Wisienką na torcie jest podświetlenie RGB LED. Możemy nim sterować z poziomu dedykowanego oprogramowania, które pozwala również na tworzenie własnych makr i profili. Domyślnie do dyspozycji mamy 25 różnych trybów świecenia.

Genesis Thor 303 RGB i Genesis Thor 303 RGB TKL trafią do polskich sklepów już w najbliższych dniach. Sugerowane ceny ustalono kolejno na 249 i 219 złotych. Klawiatury dostępne będą w kolorze białym.

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: oprac. własne