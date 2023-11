Corsair K70 Core SE, czyli tani i dobry mechanik

Corsair wydaje ulepszoną wersję swojej popularnej klawiatury. W niewiele wyższej cenie dostajemy nowy wariant kolorystyczny i lepsze nakładki na klawisze.

Chociaż grać czy pracować na komputerze można nawet przy użyciu najtańszych i najbardziej podstawowych peryferiów, to porządna myszka oraz klawiatura potrafi znacząco poprawić komfort obcowania z PC. To właśnie dlatego w sklepach jest tyle sprzętów w różnych kształtach, rozmiarach i segmentach cenowych.

Corsair K70 Cores SE wyceniono w Polsce na 499 złotych

W ostatnich latach widać wyraźnie, że klawiatury mechaniczne spychają na margines rozwiązania membranowe. Powód jest prosty - możliwość dostosowania do swoich preferencji pod względem siły nacisku, punktu aktywacji i wielu innych czynników. A tak się składa, że Corsair pokazał nową, budżetową konstrukcję.

Corsair K70 Cores SE to pełnowymiarowa klawiatura wyposażona w 104 przycisków z pełnym NKRO i anti-ghostingiem. Zdecydowano się tutaj na plastikową obudowę z materiałów z recyklingu, aluminiowy stelaż i dwie maty wygłuszające. Całość utrzymana jest w biało-szarej kolorystyce z dyskretnym RGB LED.

Amerykanie udostępniają nam fabrycznie nasmarowane, liniowe przełączniki CORSAIR MLX Red oferujące żywotność do 70 milionów kliknięć. W porównaniu do podstawowej wersji klawiatury nakładki tym razem wykonane są z PBT, a nie ABS. Ma to zapewnić wytrzymałość i cichą pracę.

Corsair K70 Cores SE trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena klawiatury w Polsce ma wynosić 499 zł, a więc tanio jak na fabrycznie nasmarowaną konstrukcję. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne