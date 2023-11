Seasonic oszalał? Tak długiej gwarancji jeszcze nie było

Jeśli szukasz porządnego zasilacza, który posłuży Ci długie lata to warto zwrócić uwagę na rozwiązania firmy Seasonic. Producent ten udziela aż 12 lat gwarancji.

W sklepach można znaleźć dziesiątki, o ile nie setki zasilaczy komputerowych od wielu różnych firm. Jednak wbrew pozorom w środku metalowych obudów różnorodność jest znacznie mniejsza. Mało, który producent projektuje własne PSU, a dużo częściej wybierane są gotowe platformy od firm takich jak CWT, HEC, FSP itd..

Seria Seasonic Vertex oferuje od teraz aż 12 lat gwarancji

Jednymi z czołowym producentów zasilaczy są firmy takie jak Seasonic i Super Flower. Ich rozwiązania doceniają recenzenci i konsumenci. Można je znaleźć zarówno na sklepowych półkach, ale sprzedawane są również z logiem innych producentów jak Phanteks, Fractal, EVGA, NZXT, Antec i wiele innych.

A tak się składa, że Seasonic postanowił wydłużyć gwarancję na swoich jednostkach z serii Vertex. Od teraz konsumenci mogą się cieszyć 12-letnim, zamiast 10-letnim okresem gwarancyjnym. Dotyczy to nie tylko nowosprzedanych, ale i już zakupionych do tej pory przez konsumentów zasilaczy.

Rodzina Seasonic Vertex debiutowała w 2022 roku i jest to pierwsza seria w ofercie producenta zgodna z wymaganiami standardu ATX 3.0 oraz PCI Express 5.0. Oferuje ona jednostki o mocy 750, 850, 1000 i 1200 W. Do wyboru są wersje z certyfikatem 80 PLUS Gold oraz 80 PLUS Platinum.

