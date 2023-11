ZALMAN wiecznie żywy. Korea pokazała nowe chłodzenia

Jeśli składasz nowy zestaw komputerowy i szukasz taniego chłodzenia procesora to ZALMAN ma coś dla Ciebie. Całość stawia na stonowany wygląd z odrobiną RGB LED.

ZALMAN to jedna z tych firm, którą obecnie trudno nazwać dużą i popularną, ale kojarzona jest chyba przez każdego starszego entuzjastę PC. Koreańczycy od zawsze bowiem cechowali się dobrym stosunkiem ceny do możliwości, a w przeszłości ich produkty były bardzo popularne w Polsce.

Nowa chłodzenie ZALMANA obsługuje CPU o TDP do 240 W

A tak się składa, że ZALMAN zapowiedział nowy układ chłodzenia dla procesorów AMD i Intela. Mowa o tradycyjnym coolerze wieżowym, który utrzymano w czarnej kolorystyce z dodatkiem RGB LED.

ZALMAN CNPS13X Black to chłodzenie o wymiarach 159 x 79 x 135 milimetrów i masie 810 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, pięcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami oraz miedzianą, poniklowaną podstawą. Pozwala to na stosowanie ciekłego metalu zamiast pasty termoprzewodzącej.

Zastosowany wentylator to jednostka 120-milimetrowa typu PWM wyposażona w siedem połączonych ze sobą łopatek oraz łożysko hydrauliczne. Pracuje ona z prędkością do 2000 RPM przy wydajności do 69,12 CFM, ciśnieniu do 2,01 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 29,7 dB(A).

Koreańczycy deklarują obsługę procesorów o TDP do 240 W. Mowa o wsparciu gniazd AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200 i 115x. Data premiery i sugerowana cena w Polsce pozostają nieznane.

Źródło zdjęć: ZALMAN

Źródło tekstu: oprac. własne