Nie ma chętnych na GeForce RTX 4080. Ceny mocno w dół

Jeden z dużych partnerów NVIDII przygotował znaczną obniżkę cen za swój autorski model GeForce RTX 4080. Podobne spadki obserwowane są na wszystkich rynkach.

Od premiery kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz AMD Radeon RX 7000 minęło już ponad pół roku. Nowa generacja nie cieszy się jednak popularnością. Według statystyk Steam najpopularniejszą z nowości - z 29. pozycją - jest laptopowy GeFore RTX 4060, który ma zaledwie 0,8% udziałów w rynku. Zaś przedstawiciela od Czerwonych brak nawet jeśli listę rozszerzymy do TOP 100. Powód? Wysokie ceny.

Mimo obniżek cen w polskich sklepach nadal jest drogo

Tym samym zarówno partnerzy, jak i sklepy dwoją się i troją by przekonać do siebie konsumentów. Prócz różnych zestawów promocyjnych czy pakietów z grami oznacza to po prostu również obniżki cen. I wygląda na to, że GeForce RTX 4080 mocno potaniał.

Jak zauważyła redakcja VideoCardz w USA można kupić autorski model MSI Ventus GeForce RTX 4080 w sklepie Newegg już za 999 dolarów. To o 200 dolarów (-16,6%) taniej niż cena sugerowana przez Zielonych i wynosząca 1199 dolarów. Na innych rynkach wygląda to nieco gorzej, ale nadal mowa o sporych przecenach:

USA : 1199 USD → 999 USD (-16.6%)

: 1199 USD → 999 USD (-16.6%) Europa : 1329 EUR → €1159 EUR (-12.7%)

: 1329 EUR → €1159 EUR (-12.7%) Chiny: 9499 CNY → ¥8199 CNY (-13.7%)

I chociaż obniżki dotarły do Europy i wybrane modele można kupić za równowartość około 5175 złotych, to polskie sklepy nadal trzymają wysokie ceny. Aktualnie najtańszy autorski GeForce RTX 4080 od Inno3D da się kupić za 5399 złotych. Zaś cena omawianego modelu od MSI to przynajmniej 6095 złotych.

