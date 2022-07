Czekasz na karty graficzne GeForce RTX 4000? No to masz problem

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które planowały zakup nowej karty graficznej. Prawdopodobnie w tym roku ukaże się tylko jeden, najdroższy model od NVIDII.

Pierwsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 debiutowały na rynku we wrześniu, zaś pierwsze układy AMD Radeon RX 6000 w listopadzie 2020 roku. Prawie dwa lata to szmat czasu w świecie nowych technologii. Nikogo więc nie powinno dziwić, że jeszcze w tym roku premierę mają mieć nowe generacje.

GeForce RTX 4080 i RTX 4070 ze sporym opóźnieniem

Do tej pory zakładało się, że zarówno Zieloni, jak i Czerwoni pokażą nowe karty graficzne tradycyjnie na jesień. Obie firmy mają jednak nie lada problem - załamał się rynek kryptowalut. Tym samym zarówno w sklepach, jak i na portalach aukcyjnych pojawiła się masa tanich RTX-ów 3000 i RX-ów 6000.

AMD i NVIDIA próbuje walczyć z apokalipsą obniżając sugerowane ceny, oferując atrakcyjne promocje i dorzucając w zestawie gry AAA. Mimo wszystko ich partnerzy i sklepy nie chcą nowych układów, póki magazyny nie zostaną opróżnione ze starych. I wygląda na to, że nacisk ze strony producentów jest duży.

Użytkownik Twittera o pseudonimie Greymon55, który jest znany z licznych i trafnych informacji wewnętrznych dotyczących świata komputerowego opublikował kolejny ciekawy wpis. Zgodnie z nim w tym roku zobaczymy tylko flagowy układ graficzny, czyli NVIDIA GeForce RTX 4090.

Modele NVIDIA GeForce RTX 4080, RTX 4070 i RTX 4060 mają trafić do sprzedaży dopiero w 2023 roku. O ile w przypadku najsłabszego RTX 4060 to nie zaskoczenie i spodziewano się tego od początku, tak wydawanie mocniejszych modeli w późniejszym terminie przeczy dotychczasowym planom wydawniczym Zielonych.

Pojawia się też pytanie jak zareaguje na to AMD? Z jednej strony mają problem podobny do NVIDII - więcej kart graficznych niż chętnych na nie. Z drugiej zaś wydanie większej liczby modeli RX 7000 pozwoliłoby zagarnąć spory kawałek rynku. Nie każdy w końcu ma tyle cierpliwości by czekać kilka miesięcy na upgrade komputera.

