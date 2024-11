NVIDIA opróżnia magazyny. Zostały ostatnie niedobitki

To może być ostatni moment na kupno nowych kart graficznych GeForce RTX 4000. NVIDIA kończy z produkcją i dostawami, dostępność topnieje w oczach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszyscy trzej producenci - AMD, Intel oraz NVIDIA - szykują się do premiery nowych kart graficznych. Będą to kolejno generacje Radeon RX 8000, ARC Battlemage oraz GeForce RTX 5000. Niebiescy mają zaprezentować swoje układy już w grudniu, a na propozycje Czerwonych i Zielonych poczekamy do przyszłego roku.

Tylko GeForce RTX 4060 (Ti) ma być nadal łatwo dostępny

Zarówno AMD, jak i NVIDIA pokażą swoje nowe zabawki na początku stycznia podczas targów CES 2025 w Las Vegas (USA). Jest to jedno z największych na świecie, obok tajwańskiego Computexu, wydarzeń dla fanów nowych technologii. I wygląda na to, ze Amerykanie rozpoczęli już przygotowania.

Na chińskim forum Board Channels, które skupia pracowników firm takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE i wiele innych, pojawiły się ciekawe informacje. Zgodnie z nimi NVIDIA kończy z produkcją większości układów GeForce RTX 4000. Wszystko po to by zrobić miejsce na GeForce RTX 5000.

W przypadku GeForce RTX 4070 i RTX 4070 Super dostawy będą miały miejsce do końca grudnia. Zapasy partnerów AIB powinny wystarczyć do stycznia, a więc karta powinna być dostępna w sklepach jeszcze w Q1 2025. Gorzej ma się sprawa z GeForce RTX 4070 Ti Super - karty mają skończyć się już w listopadzie.

W mocniejszych modelach wygląda to jeszcze mniej ciekawie. Większość partnerów posiada szczątkowe ilości GeForce RTX 4080 Super. Zakłada się, że w grudniu może zabraknąć już tego modelu w sklepach. W przypadku GeForce RTX 4090(D) prawie żaden producent nie posiada już jakichkolwiek zapasów.

Co to wszystko oznacza? Że GeForce RTX 5090 i RTX 5080 trafi do sprzedaży faktycznie na początku przyszłego roku i nie powinno być problemów z dostępnością. Warto też obserwować sklepy w poszukiwaniu różnych promocji związanych z czyszczeniem magazynów ze starszej generacji.

Zobacz: Chiny chcą utrzeć nosa Zachodowi. Wydane zostaną kolejne miliardy

Zobacz: Intel ujawnia, kiedy zadebiutują nowe karty graficzne Battlemage

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: Board Channels, VideoCardz, oprac. własne