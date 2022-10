GIGABYTE szykuje autorskie karty Intel Arc Alchemist

Karty graficzne Intel Arc Alchemist będą wreszcie łatwo dostępne na świecie? Niebiescy pozyskali kolejnego, dużego i znanego w Polsce partnera z Tajwanu.

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale od jakiegoś czas NVIDIA i AMD mają rywala na rynku kart graficznych. Mowa oczywiście o trzecim z technologicznych gigantów, czyli Intelu. Nie oferuje on już tylko zintegrowanych układów graficznych, ale również dedykowane, zewnętrzne.

GIGABYTE szykuje pięć modeli kart Intel Arc Alchemist

Rodzina Intel ARC Alchemist debiutowała na rynku kilka miesięcy temu za sprawą modelu A380, a kilka dni temu dołączyły do niego modele A750 i A770. Niebiescy jednak mają jeszcze sporo do nadrobienia. Ich sterowniki oraz dostępność wspomnianych kart graficznych pozostawiają wiele do życzenia.

Wygląda jednak na to, że Intelowi udało pozyskać się kolejnego partnera. Udowadnia to wpis w bazie EEC (Eurasian Economic Commission). Własne karty graficzne Intel Arc Alchemist zacznie produkować również GIGABYTE, który zasili szeregi obok mniejszego ASRocka i praktycznie nieznanego w Europie GUNNIRa.

Co ciekawe GIGABYTE nie planuje zacząć od wydajniejszych modeli ze średniej półki jak Arc A750 czy A770, a słąbszego i znanego nam już Arc A380 oraz całkowicie budżetowego A310. Tajwańczycy szykują pięć różnych modeli, z czego przynajmniej dwa doczekają się fabrycznego podkręcenia (OC):

GIGABYTE Arc A380 Gaming OC 6GB (GV-IA380GAMING OC-6GD)

GIGABYTE Arc A380 Gaming 6GB (GV-IA380GAMING-6GD)

GIGABYTE Arc A380 WindForce OC 6GB (GV-IA380WF2OC-6GD)

GIGABYTE Arc A380 WindForce 6GB (GV-IA380WF2-6GD)

GIGABYTE Arc A310 WindForce 4GB (GV-IA310WF2-4GD)

Jest to pierwszy z trzech gigantów, który zdecydował się na nawiązanie współpracy z Intelem. ASUS do tej pory nie wydaje się być zainteresowany, zaś MSI co prawda produkuje swoje modele, ale dostępne są one tylko na rynku chińskim i to na dodatek tylko w wybranych, nielicznych zestawach komputerowych.

