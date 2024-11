Karty graficzne GeForce RTX 50. Aż cztery modele na początku roku

Na początku przyszłego roku NVIDIA zaprezentuje nowe karty graficzne GeForce RTX 50. Według najnowszych informacji w pierwszym kwartale do sprzedaży trafią aż cztery modele.

Nie od dzisiaj wiadomo, że w pierwszych dniach stycznia, na targach CES 2025 w Las Vegas, NVIDIA zaprezentuje nową generację kart graficznych GeForce RTX 50. Jednak do tej pory nie wiedzieliśmy, jakie dokładnie modele pokażą Zieloni. Najnowsze plotki sugerują, że w pierwszym kwartale do sprzedaży trafią aż cztery konstrukcje.

Cztery karty graficzne GeForce RTX 50

Informacje pochodzą z serwisu Benchlife, który pozyskał je od partnerów NVIDII oraz dostawców komponentów. W pierwszym kwartale do sklepów mają trafić aż cztery modele kart graficznych GeForce RTX 50. Będą to najmocniejsze wersje, szykowane przez Zielonych. Jeśli informacje są prawdziwe, to plan wygląda następująco:

GeForce RTX 5090 — pierwszy kwartał 2025

GeForce RTX 5080 — pierwszy kwartał 2025

GeForce RTX 5070 Ti — pierwszy kwartał 2025

GeForce RTX 5070 — pierwszy kwartał 2025

Nie oznacza to, że będą to wszystkie karty graficzne, jakie szykuje NVIDIA. W planach mają być jeszcze modele RTX 5060 Ti oraz RTX 5060, ale w ich przypadku premiera odbędzie się później, prawdopodobnie dopiero w drugim kwartale 2025 roku.

Premiera w tym samym kwartale nie oznacza też, że wszystkie modele będą dostępne dokładnie w tym samym momencie. Poszczególne premiery prawdopodobnie zostaną rozłożone na trzy miesiące. W takim wypadku w styczniu może zadebiutować RTX 5090, w lutym RTX 5080, a w marcu RTX 5070 Ti i RTX 5070.

