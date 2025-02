AMD Radeon RX 9070 XT z dokładną datą testów i premiery

Sklepowy debiut planowany jest na 6 marca

Jako pierwsze pojawią się modele AMD Radeon RX 9070 oraz RX 9070 XT . Ich oficjalna prezentacja nastąpi już 28 lutego . Teraz jednak Czerwoni rozesłali materiały do dziennikarzy, zdradzając iż embargo na testy schodzi 5 marca , czyli tego samego dnia co debiut GeForce RTX 5070.

Sklepowy debiut nastąpi 6 marca. Oczywiście o ile nie pojawią się żadne opóźnienia, ale nic na to nie wskazuje - partnerzy, dystrybucja i sklepy są gotowi. Niestety sugerowane ceny nadal nie zostały zdradzone, a to one (wraz z dostępnością) będą kluczowym czynnikiem dla większości konsumentów. Więcej dowiemy się już pod koniec lutego.