AMD: Zapomnij o karcie graficznej i graj z naszym iGPU!

Konsola od Sony lub Microsoftu to nie jedyne rozwiązanie na trudną sytuację na rynku kart graficznych. Najnowsze zintegrowane układy graficzne od AMD radzą sobie z grami AAA takimi jak Cyberpunk 2077 w rozdzielczości Full HD.

Wystarczy minimalnie interesować się komputerami lub światem nowych technologii by znać sytuację panującą na rynku kart graficznych od kilkunastu miesięcy. Wybór modeli w sklepach jest niewielki, a ceny wysokie. Powód? Kryptowaluty, pandemia COVID-19, niedobory na rynku półprzewodników oraz drogi transport morski.

AMD może porządnie namieszać na rynku laptopów i PC

Obecnie jest już dużo lepiej niż chociażby pod koniec ubiegłego roku, ale daleko nam jeszcze do cen sugerowanych przez producentów. Często w cenie karty graficznej można kupić konsole czy całego laptopa. A wygląda na to, że nawet notebook bez dedykowanej karty graficznej może być łakomym kąskiem dla gracza.

Od jakiegoś czasu w sieci zaczynają pojawiać się testy zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 680M. Jest to iGPU na architekturze RDNA, które zasila mobilne procesory AMD Ryzen 6000. Tym razem przyjrzymy się wynikom laptopa ASUS TUF Gaming F17, który dysponuje procesorem AMD Ryzen 7 6800H.

To CPU wyposażono w pełen rdzeń, a więc mowa o zintegrowanym układzie graficznym z 12 jednostkami wykonawczymi (czyli 768 procesorami strumieniującymi), 12 ROPach i 48 TMU. Laptop ASUSa posiada co prawda jeszcze dedykowany kartę NVIDA GeForce RTX 3050, ale na potrzeby tego testu była on wyłączona.

YouTube o pseudonimie TechEpiphany sprawdził Radeona 680M w znanej i wymagającej produkcji polskiego studia, czyli Cyberpunk 2077. Mowa była o rozdzielczości Full HD z minimalnymi ustawieniami i pomocą technologi AMD FidelityFX Super Resoultion na profilu "Ultra Quality". W efekcie cieszyć można się było ilością klatek na sekundę w granicach od 30 do 40, a więc wynikiem jak najbardziej grywalnym.

Sprawdzona została też wydajność po włączeniu ray tracingu, czyli śledzenia promieni. Poprawia to oprawę wizualną nadając jej bardziej realistyczny wygląd. Tutaj niestety Radeona 680M poległ, efektem był niegrywalny pokaz slajdów. Warto jednak docenić brak tzw. artefaktów, czyli błędów generowania obrazu.

Wygląda na to, że AMD może porządnie namieszać. Zarówno w przypadku rynku laptopów, jak i układów APU (CPU + mocne iGPU) w komputerach stacjonarnych. Należy jednak pamiętać, że niżej pozycjonowane procesory będą wyposażone w przycięte, a więc słabsze układy graficzne RDNA2.

