Gratka dla fanów AMD, czyli urokliwy Radeon RX 7900 XT

Jeśli jesteś fanem AMD i planowałeś złożenie białego zestawu komputerowego, to najnowsza karta graficzna firmy ASRock może Ci się bardzo spodobać.

Już niemal każda obudowa, nawet z najniższego segmentu cenowego, jest dostępna w wersji z panelem bocznym w formie okna. Tym samym coraz więcej użytkowników zwraca uwagę na to, jak wygląda ich zestaw komputerowy. Na popularności zyskuje zarówno RGB LED, jak i biała kolorystyka podzespołów.

ASRock oferuje lekkie fabryczne OC karty graficznej

I na szczęście pula części komputerowych, która spełnia te wymagania z miesiąca na miesiąca staje się coraz większa. Tym razem mowa o jednej z flagowych kart graficznych AMD w wykonaniu firmy ASRock.

ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White to karta graficzna o wymiarach 330 x 140 x 58 milimetrów i masie 1450 gramów. Mamy tutaj do czynienia z 2,8-slotowym układem chłodzenia opartym na pokaźnym radiatorze, sześciu ciepłowodach, trzech wentylatorach i backplate.

Specyfikacja jest identyczna co w przypadku dostępnej do tej pory czarnej wersji kolorystycznej. Mowa więc o maksymalnym taktowaniu rdzenia wynoszącym 2075 MHz w trybie gry i do 2450 MHz w trybie boost. Stanowi to minimalne fabryczne OC (2,5%) względem modelu referencyjnego AMD.

Opisywana karta zasilana jest przez dwie klasyczne wtyczki PCIe typu 8-pin. Również zestaw złączy wideo jest dość klasyczny i gości jedno HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 2.1.

ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena w Polsce powinna wynosić około 4399 złotych.

Źródło zdjęć: ASRock

Źródło tekstu: oprac. własne